Podoljak: Zeit, die Verhaftung russischer Politiker vorzubereiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mykhaylo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, hat die Fahndung nach russischen Politikern gefordert, die zur Bombardierung Kiews und zur Tötung von Ukrainern aufrufen.

„In Russland schlagen verschiedene Akteure, die sich in der Zeit verirrt haben, gerade vor, das Zentrum von Kiew so brutal wie möglich zu bombardieren und zwangsläufig friedliche Menschen zu vernichten. Massenausrottung. Mit der größten Zerstörung. Einschließlich Präsident Selenskyj. Und das ist schon ein ganz konkretes Strafverfahren“, schrieb er am Freitag, 15. April, in Telegram.

„Medwedew (ständig betrunken), Wolodin (Parlamentspräsident, der nicht existiert), Mironow, Konstantinow (ein unbedeutender Krim-Dieb), Dutzende anderer Politiker und Beamte. Ganz zu schweigen von ihren traditionell verdrehten, fettigen Propagandisten. Es genügt, „rote“ Steckbriefe zu diesen Themen auszustellen. Das ist ein Anfang. Es wird noch mehr kommen. Es wäre an der Zeit, dass wir uns wirklich auf Massenverhaftungen von Personen vorbereiten, die jeden Tag immer offener den Massentod von Ukrainern fordern“, sagte Podoljak.

Der russische Präsidentensprecher Dmitrij Peskow bezeichnete heute die Vernichtung der „nationalistischen Bataillone“ als erste Priorität des russischen Krieges gegen die Ukraine.

Und das russische Verteidigungsministerium hat bereits mehrfach damit gedroht, als Reaktion auf den angeblichen Beschuss russischen Territoriums durch die Ukraine Schläge gegen Kiew zu führen…