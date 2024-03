Polen geben drei Kontrollpunkte frei - Staatlicher Grenzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Landwirte protestieren an der ukrainisch-polnischen Grenze. Aber sie haben drei Kontrollpunkte freigegeben. Darüber sagte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Mittwoch, 27. März.

Ihm zufolge wurden die Kontrollpunkte Krakivets, Shegini und Ustilug freigegeben. Durch sie gibt es intensiven Verkehr in beide Richtungen.

Gleichzeitig lassen die Landwirte an den Kontrollpunkten Jagodin und Rawa-Russkaia keine Lastwagen nach Polen fahren.

Und am Kontrollpunkt Ugrinov wollen die Landwirte alle sechs Stunden einen Lkw in Richtung Polen und drei Lkw in Richtung Ukraine durchlassen.

„Das ist in der Tat eine erhebliche Einschränkung der Möglichkeit, die Grenze auch in dieser Richtung mit Lastwagen zu passieren. Nun, der Verkehr in Richtung Polen ist ebenfalls blockiert. Insgesamt stehen seit heute Morgen in diesen drei Richtungen etwa 300 Lastwagen in der Warteschlange. Vor allem gegenüber von Yagodin“, sagte Demchenko.

Es gibt auch Warteschlangen vor den nicht gesperrten Kontrollpunkten, weil die Lkw-Fahrer diese aktiver nutzen als die Richtungen, die gesperrt sind. Die größte Schlange befindet sich gegenüber von Krakivets – etwa 700 Lastwagen.