Die Polen haben den Grenzübergang Ugriniv erneut blockiert

Die Sperrung des Verkehrs für Lastkraftwagen ist am Kontrollpunkt Uhryniv-Dolhobyczów an der Grenze zu Polen wieder aufgenommen worden. Dies meldete der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Dienstag, den 2. April.

„Nach Informationen des polnischen Grenzschutzes wurde heute gegen 09:00 Uhr auf dem Territorium Polens vor dem Kontrollpunkt Ugrinov-Dolgobychiv die Sperrung des Verkehrs für Lastkraftwagen wieder aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist die Erschwerung des Verkehrs sowohl bei der Ausfahrt aus Polen als auch bei der Einfahrt möglich“, heißt es in der Nachricht.

An diesem Kontrollpunkt können Lastkraftwagen mit einem Bruttogewicht von bis zu 7,5 Tonnen die Staatsgrenze passieren.

Auch an der Ausfahrt aus der Ukraine ist die Durchfahrt von leeren Großraumfahrzeugen möglich. Derzeit stehen etwa 100 Lastwagen in der Schlange vor dem Kontrollpunkt.

Die Grenzschutzbeamten bitten die Fahrer und Spediteure, diese Informationen bei internationalen Transporten zu berücksichtigen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass polnische Landwirte am 28. März vorübergehend die Blockade von Lastwagen in beide Richtungen am Kontrollpunkt Ugryniv-Dolhobychiv eingestellt haben.