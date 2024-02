Polen nehmen Blockade des sechsten Kontrollpunkts an der Grenze zur Ukraine wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Bauern haben ihren Protest am Kontrollpunkt Ustilug-Zosin an der Grenze zur Ukraine wieder aufgenommen. Etwa 2.400 Lastwagen stehen dort Schlange, um in die Ukraine zu gelangen. Dies berichtete ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine, Andrij Demchenko, am Sonntag, den 25. Februar, in einer Fernsehansprache.

Ihm zufolge dauert die Blockade des Verkehrs durch polnische Demonstranten derzeit in sechs Richtungen an. Die Demonstranten haben ihre Proteste am Kontrollpunkt Ustilug-Zosin wieder aufgenommen, der am Vortag wieder freigegeben wurde.

„In all diesen Richtungen zusammengenommen sind das seit heute Morgen etwa 2.400 Lastwagen. Vor allem vor den Kontrollpunkten Krakivets, Rawa-Russkaya und Yagodin. Gestern hat man in Richtung des Kontrollpunktes Ustilug symbolisch damit begonnen, die Blockade der Frachtfahrzeuge aufzugeben“, sagte Demchenko.

Der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine stellte fest, dass die polnischen Bauern an keinem der Kontrollpunkte den Verkehr von Bussen und Autos blockieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ministerpräsident Denys Schmyhal Polen einen fünfstufigen „Plan der Verständigung“ angeboten hat, der darauf abzielt, die Proteste der polnischen Bauern an der Grenze aufzuheben.