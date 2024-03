Die Polizei in der Region Poltawa wird 30.000 Menschen in die TCC bringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei in der Region Poltawa wird daran beteiligt sein, etwa 30.000 Menschen zum TCC zu bringen. Es handelt sich um diejenigen, die bei der Mobilisierung administrative Verstöße begangen haben. Dies erklärte der Vertreter des lokalen regionalen TCC und SP Roman Istomin, berichtet Public.

Ihm zufolge gibt es ein solches Verfahren, dass die Polizei auf unseren Appell hin eine Person zum TCC bringen sollte. Die Berufung in dieser Angelegenheit in der Region ist in Bezug auf 30 Tausend Menschen gemacht.

„Wenn eine Person gegen das Verwaltungsgesetz verstoßen hat, wird ein Protokoll über sie angefertigt und dann ein Beschluss des Leiters des TCC gefasst. Und wenn die Person das Bußgeld nicht bezahlt hat, dann wird ein Antrag auf Zustellung gestellt. In der Regel handelt es sich dabei um Personen, die nach Erhalt einer Vorladung nicht vor dem TCC erschienen sind“, sagte er.

Istomin fügte hinzu, dass es sich um Personen handelt, die eine Ordnungswidrigkeit nach zwei Artikeln begangen haben:

verstoß gegen die Regeln der militärischen Registrierung durch Wehrpflichtige, Militärdienstpflichtige und Reservisten;

Verstoß gegen die Gesetzgebung zur Verteidigung, Mobilisierungsvorbereitung und Mobilisierung.

Wir möchten daran erinnern, dass die TCC in Poltawa bereits erklärt hat, dass die Mitarbeiter der territorialen Zentren für Besatzung und soziale Unterstützung Teil der Streitkräfte der Ukraine sind. Sie nehmen insbesondere an der Erfüllung der Aufgaben der mobilen Schießgruppen teil.