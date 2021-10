Polizeiführung von Tschernihiw suspendiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Tschernihiw wurden der Polizeichef Andriy Dumych und seine beiden Stellvertreter im Zuge der Ermittlungen zu den Umständen des Mordes an einem Polizisten suspendiert. Dies berichtete UNIAN am Donnerstag, den 7. Oktober, unter Berufung auf den Pressesprecher der Regionalpolizei Tschernihiw, Vitaliy Kopystko.

„Vor ein paar Stunden wurde die amtierende Führung der regionalen Streifenpolizei dem Team vorgestellt“, sagte er.

Kopystko sagte auch, dass das Staatliche Büro für gerichtliche Ermittlungen eine juristische Bewertung der Tätigkeit oder Untätigkeit von Streifenbeamten vornehmen wird, die auf einen Anruf über die Verprügelung von Polizeibeamten in Tschernihiw in der Nacht vom 2. Oktober reagierten.

Es wird ein Verfahren nach Artikel 135 Teil 3 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (vorsätzliches Aussetzen einer Person, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet und nicht in der Lage ist, Maßnahmen zur Selbsterhaltung zu ergreifen) geprüft.

„Die Ermittlungen befinden sich jetzt in einer aktiven Phase“, teilte das GBI mit.

Lokalen Medien zufolge sollen in der Mordnacht das Sicherheitspersonal des Supermarkts und Passanten fünfmal die Streife gerufen haben, die dreimal auf den Anruf reagierte, aber die Tat nicht verhindern konnte.

Die Strafverfolgungsbehörden haben diese Informationen bisher weder bestätigt noch dementiert.

Es wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem ein Unternehmen zwei Polizisten in Tschernihiw angreift.