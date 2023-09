Ein Polizist wurde während des Beschusses in der Region Sumy getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 2. September, wurde ein Polizist bei Beschuss in der Stadt Seredina-Buda in der Region Sumy getötet. Dies teilte der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Sumy mit.

Es wird berichtet, dass von der Artillerie abgefeuert, zehn Explosionen verzeichnet wurden.

Als Folge des Beschusses in der Ausübung der offiziellen Aufgaben getötet Ruslan Faraonov, leitender Ermittler der Ermittlungsabteilung der Shostka Bezirk Abteilung der GUNP. Vier weitere Zivilisten, darunter zwei Kinder, wurden verwundet.