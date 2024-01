Polnische Bauern haben die Blockade an der Grenze wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Bauern haben die Blockade des Grenzübergangs Medyka-Szehyni wieder aufgenommen. Darüber berichtet Radio Liberty heute, am 4. Januar, von vor Ort.

„Sie kündigen an, dass der Protest bis zum 3. Februar andauern wird. Sie versprechen, drei Lastwagen pro Stunde zuzulassen, ohne Verzögerungen – verderbliche Fahrzeuge mit Kaugummihilfe und verderblichen Waren. Autos und Busse fahren wie gewohnt. Sie sagen, dass sie so lange protestieren werden, bis die polnische Regierung keine Garantie für die Erfüllung ihrer Forderungen unterschreibt“, heißt es in dem Bericht.

In Kommentaren gegenüber RBC-Ukraine bestätigte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko die Informationen und sagte, dass in dieser Richtung derzeit etwa 800 Lastwagen auf die Einreise in die Ukraine auf polnischem Territorium warten. Er fügt hinzu, dass die Organisatoren des Protests nicht vorhaben, die Bewegung von Bussen und Autos zu verhindern.

Wir erinnern daran, dass polnische Landwirte seit dem 23. November 2023 damit begonnen haben, den Grenzübergang in Medica zu blockieren. am 24. Dezember erklärten sie, sie würden ihre Protestaktion bis Anfang Januar aussetzen. Wenn ihre Forderungen erfüllt werden, könnten sie sie ab dem 4. Januar wieder aufnehmen.