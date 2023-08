Der portugiesische Präsident ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Marcelo Rebelo de Sousa hat bereits die Stadt Butscha bei Kiew besucht, wo russische Aggressoren zahlreiche Kriegsverbrechen begangen haben.

Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ist zu einem zweitägigen Besuch in Kiew eingetroffen, um den 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine zu feiern. Dies berichtete der Fernsehsender CNN am Mittwoch, den 23. August.

„Die Ziele sind mehrere. Erstens geht es um die Fortsetzung der portugiesischen Präsenz. Hier war der Ministerpräsident, der Vorsitzende der Versammlung der Republik, mehrmals der Außenminister, jetzt ist der Präsident der Republik gekommen. Portugal zeigt seine Solidarität in allen Bereichen“, sagte Marcelo Rebelo de Souza am Bahnhof in Kiew.

Er fügte hinzu, dass „alles, was im Leben der Ukraine von grundlegender Bedeutung ist – und alles, was im Moment von grundlegender Bedeutung ist – auch für das Leben Portugals von grundlegender Bedeutung ist“.

Der portugiesische Präsident sagte, er werde an den Feierlichkeiten zum 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine teilnehmen, da dieses Jahr aufgrund der Teilnahme von Vertretern anderer Länder an den Feierlichkeiten etwas ganz Besonderes“ sei. Er sagte, die ukrainische Gegenoffensive sei im Gange, um „ihre Souveränität zu behaupten“.

Es ist bekannt, dass Marcelo Rebelo de Souza die Stadt Butscha in der Nähe von Kiew besucht hat, wo russische Aggressoren zahlreiche Kriegsverbrechen begangen haben.

Wir werden daran erinnern, dass die Ukraine am 24. August den 32. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit feiert, und heute ist der Tag der Staatsflagge.

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass der litauische Präsident Gitanas Nauseda in Kiew eingetroffen ist.