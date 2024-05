Der Präsident Georgiens hat sein Veto gegen das Gesetz über "ausländische Agenten" eingelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dieses Gesetz ist in seinem Wesen und Geist ein russisches Gesetz, das der georgischen Verfassung widerspricht, so Salome Surabischwili.

Der georgische Präsident Salome Surabischwili hat sein Veto gegen das Gesetz über „ausländische Agenten“ eingelegt. Dies meldete die Nachrichtenagentur SOVA am Samstag, den 18. Mai.

„Heute habe ich mein Veto gegen das russische Gesetz eingelegt. Dieses Gesetz ist in seiner Essenz und in seinem Geist ein russisches Gesetz, das unserer Verfassung und allen europäischen Normen in einem Maße widerspricht, dass es unseren europäischen Weg behindert“, sagte Surabischwili.

Das Dokument mit dem Veto des Präsidenten wird heute an das Parlament zurückgegeben, sagte sie.

„Das Gesetz ist nicht Gegenstand einer Änderung, einer Verbesserung. Dieses Gesetz muss zurückgezogen werden“, fasste der georgische Präsident zusammen.

Die Agentur stellt fest, dass die georgische Verfassung das Recht des Parlaments vorsieht, das Veto des Präsidenten zu überstimmen. Und dafür hat die regierende Partei Georgischer Traum genügend Stimmen.

Es wird erwartet, dass das georgische Parlament das skandalöse Gesetz Mitte Juni endgültig verabschieden wird. In der georgischen Verfassung ist jedoch kein Zeitrahmen für die Überwindung des Vetos des Präsidenten festgelegt.

In der Zwischenzeit hat die georgische Regierung erklärt, sie könne „sinnvolle Empfehlungen“ westlicher Partner im Rahmen des Veto-Mechanismus berücksichtigen.

Zur Erinnerung: Am 14. Mai verabschiedete das georgische Parlament schließlich den Gesetzentwurf zur Transparenz ausländischer Einflussnahme, was zu Massenprotesten führte.

Ein Teil der Opposition im georgischen Parlament kündigte an, dass sie nach der Verabschiedung des Gesetzes über „ausländische Agenten“ in den Bojkottmodus übergehen würde.