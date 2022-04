Das Präsidialamt hat eine Strategie für die Räumung der Südukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine verfolge eine Strategie zur Räumung des gesamten Südens des Landes, sagte Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Mittwoch, 20. April, schreibt UP.

„Sie können nicht einmal daran zweifeln, dass der Staat eine Strategie zur Räumung aller Städte und Dörfer im Süden der Ukraine verfolgt. Erstens, die Armee. Kurz und bündig. Zweitens bekennen sich mehr als 90 % der einfachen Menschen in den besetzten Gebieten eindeutig zur ukrainischen Position. Es wird also kein Einfrieren des Konflikts geben, es wird nicht einmal eine vorübergehende Besetzung geben, es wird keine gefälschte „CHNR“ oder etwas Ähnliches geben. Es wird nur die Region Cherson in der Ukraine geben“, sagte er.

Ein Vertreter des Präsidialamtes versicherte, dass der Staat die Besatzungsbevölkerung im Süden „keineswegs vergessen“ habe. Das Präsidialamt verfügt über alle Informationen über das, was dort geschieht.

Ihm zufolge beobachten die Behörden „praktisch online“, wie sich die Einheimischen aktiv gegen die Versuche der Besatzer wehren, gefälschte Referenden abzuhalten oder anderweitig den Eindruck zu erwecken, dass in diesen Städten „russischer Frieden“ möglich sei.

Podoljak fügte hinzu, dass nun „sogar die russischen Barbaren selbst“ verstünden, dass niemand sie auf unserem Boden erwarte.

Das Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland versucht, die Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk sowie andere Gebiete bis zum 9. Mai vollständig zu besetzen.