Die PrivatBank wurde in der befreiten Stadt Lyman wiedereröffnet

Lyman war die erste befreite Stadt in der Oblast Donezk, die ihr Bankensystem wiedereröffnete. Selbst angesichts der instabilen Strom-, Kommunikations- und Internetversorgung. Dies berichtet das Ministerium für Wiedereingliederung.

Eine Filiale der PrivatBank in der Privokzalna-Straße 36 empfängt bereits Besucher in Lyman. Bislang arbeitet sie zweimal wöchentlich mit Kunden zusammen – jeden Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. In der Filiale wurden ein Geldautomat und ein Selbstbedienungsterminal installiert.

Der Bankensektor wird auch in anderen befreiten Gebieten aufgebaut. Insbesondere die Filialen in den Dörfern Bolschoj Burluk und Borowaja in der Region Charkiw sollen in den kommenden Tagen eröffnet werden.

Insgesamt hat die PrivatBank bereits in mehr als 30 Filialen in den enteigneten Gemeinden der Ukraine den Betrieb wieder aufgenommen. Die Arbeitszeiten der Geldautomaten unter Kriegsrecht und eine Karte der funktionierenden Geldautomaten finden Sie unter https://privatbank.ua/help.