Die Prognosen sagen einen Kälteeinbruch in der Ukraine voraus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 20. Dezember, wird das Wetter in der Ukraine bewölkt, aber in den meisten Teilen des Landes niederschlagsfrei sein. Nur in den nördlichen Regionen wird am Vormittag und Nachmittag ein wenig Nassschnee erwartet. Das meldet die Wettervorhersage des ukrainischen Hydrometeocenters.

In Gebieten, in denen Schneefall erwartet wird, ist mancherorts Glatteis auf den Straßen möglich. Der Wind kommt aus Südwest, 7-12 m/s.

Die Lufttemperatur wird in der Nacht um 6-11 Grad unter dem Gefrierpunkt liegen, und im Norden des linken Ufers werden die Thermometersäulen auf -15 Grad fallen.

Tagsüber wird es wärmer sein – von -2 bis +3, und in der Karpatenregion, der Region Odessa und der Krim – +2+7.

