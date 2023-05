Das Pseudo-Gericht der "Donezker Volksrepublik" hat zwei Asow-Soldaten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Soldaten des Asow-Regiments sind in der sogenannten „Donezker Volksrepublik“ zu je 13 Jahren Gefängnis „wegen grausamer Behandlung von Zivilisten und versuchten Mordes“ verurteilt worden. Dies berichtet die russische Propagandaagentur TASS unter Berufung auf den Pressedienst des russischen Ermittlungskomitees.

Es wird berichtet, dass Pilyavskiy und Kharchenko, Kämpfer des Asow-Regiments, am 5. März 2022 in einem Wohnhaus in Mariupol auf einem Kampfposten waren, während ein in Zivil gekleideter Mann in einem gegenüberliegenden Haus seine Unzufriedenheit mit den Stellungen der ukrainischen Kämpfer in den Häusern, in denen Zivilisten lebten, zum Ausdruck brachte.

Pilyavsky und Kharchenko wurden beschuldigt, etwa 20-30 Schüsse auf den Mann abgefeuert zu haben, obwohl dieser sich auf den Boden legen konnte und unverletzt blieb.