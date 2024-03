Putin beauftragt mit dem Bau von "Resorts" am Asowschen Meer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hat Kollaborateure angewiesen, „Resorts“ an der beschlagnahmten Küste des Asowschen Meeres zu bauen. Damit will er die Russen ermutigen, in die besetzten Gebiete zu ziehen und sich mit Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu decken. Dies schreibt das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Nach Angaben des Widerstands hielt der russische Diktator vor kurzem ein Treffen mit Vertretern aller Verwaltungen in den besetzten Gebieten ab, bei dem es um die Schaffung neuer ganzjährig geöffneter Seebäder und die Entwicklung des Tourismus ging. Große Aufmerksamkeit wurde den „Entwicklungsplänen“ dieses Sektors an der Küste des Asowschen Meeres gewidmet.

Aber, wie der Widerstand feststellt, werden diese „Resorts“ nur von Besatzungstruppen oder Mitarbeitern der Besatzungsverwaltung zusammen mit Kollaborateuren genutzt.

„Mit solchen Erklärungen und Aktionen versuchen die Invasoren, den Mitarbeitern der Besatzungsverwaltung, Kollaborateuren und Russen, die sich in den besetzten Gebieten niederlassen wollen, zu versichern, dass ihre Sicherheitsprobleme letztendlich gelöst werden“, erklärte Sprotiv.