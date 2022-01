Putin hat ein Treffen mit Selenskyj in Peking nicht ausgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Treffen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyjj bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking am 4. Februar ist möglich, aber für Putin ist noch kein Kontakt geplant. Dies sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Samstag, 29. Januar, wie TASS berichtete.

„Wir haben bereits wiederholt festgestellt, dass die Organisatoren der Zeremonie gezwungen sind, eine Reihe von strengen Beschränkungen sowohl für die Athleten als auch für die Gäste, einschließlich der Offiziellen, anzuwenden. Aus offensichtlichen Gründen sind also keine bilateralen Treffen im Terminplan des russischen Präsidenten in Peking vorgesehen“, sagte er.

Auf die Frage, ob die Möglichkeit eines Kontakts zwischen Putin und Selenskyjj erörtert wurde, sagte Peskow jedoch, dass „ein solches Treffen derzeit nicht geplant ist“. „Wir können es aber nicht völlig ausschließen“, fügte er hinzu.

Der Kreml-Sprecher betonte, dass abgesehen von einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping keine weiteren Treffen auf Putins Terminkalender stünden.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Präsidialamt nicht über Selenskyjs Besuch in Peking anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele informiert war.

Am Tag zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow Selenskyj zu Gesprächen über die bilateralen Beziehungen, nicht aber über den Donbass, nach Russland eingeladen.

Laut Selenskyj ist die Einladung Lawrows „dummer Zynismus auf hohem Niveau“…