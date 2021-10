Rada beabsichtigt, bis zu fünf Minister zu entlassen - Arachamija

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Das ukrainische Parlament bereitet eine Rotation des Ministerkabinetts vor. Drei bis fünf Minister könnten ihren Posten verlieren. Der Fraktionsvorsitzende der Diener des Volkes, David Arachamija, sagte dies in der Talkshow Freedom of Speech von Savik Shuster.

„Wir haben gesagt, dass es drei oder vier, möglicherweise drei oder fünf Personen sein könnten. Wir brauchen nur Zeit, um Interviews zu führen, Kandidaten zu nominieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, Dokumente, Erklärungen und andere Dinge einzureichen, und dann bereits im Saal (des Parlaments – Anm. d. Red.) abzustimmen“, sagte der Abgeordnete.

Arachamija sagte, dass die Frage der personellen Veränderungen im Kabinett verschoben wurde, weil der Rücktritt des Rada-Chefs auf der Tagesordnung stand.

„Nächste Woche wollen wir dieses Thema (Rotation in der Regierung – Anm. d. Red.) diskutieren. Eine Woche später, in der Plenarwoche, werden wir es dann in die Praxis umsetzen“, sagte er.

Die „Diener des Volkes“ werden am 18. Oktober zusammentreten.

Zuvor hatte Arachamija die Informationen über den möglichen Rücktritt von Premierminister Denis Schmyhal im Oktober als Fälschung bezeichnet.