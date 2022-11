Die Rada hat die Befugnisse der Leiter der Militärverwaltungen einer Reihe von Ortschaften erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada hat am Donnerstag, den 3. November, die Befugnisse der Leiter der Militärverwaltungen von Ortschaften in den Regionen Donezk, Saporischschja, Luhansk und Cherson erweitert. Die Entschließungsentwürfe Nr. 8144, 8162, 8163 und 8171 wurden in der Plenartagung angenommen. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak in seinem Telegram-Kanal.

Die Beschlüsse sehen vor, dass die Leiter der Militärverwaltungen der Siedlungen während des Kriegsrechts und 30 Tage nach dessen Beendigung oder Aufhebung auch die Befugnisse der jeweiligen Dorf-, Siedlungs- und Stadträte ausüben.

Sie können nun die vorübergehende Struktur der Exekutivorgane der Dorf-, Siedlungs- und Stadträte genehmigen.

Die Organe der Dorf-, Siedlungs- und Stadträte und ihre Exekutivkomitees, die kommunalen Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen der jeweiligen Gebietskörperschaften sind den Leitern der jeweiligen Militärverwaltungen der Siedlungen unterstellt.

Die Befugnisse werden erweitert für: