Raffinerie Tuapse stellt Betrieb nach Drohnenangriff ein - RosMedia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rosneft’s Tuapse Ölraffinerie, die einzige an der russischen Schwarzmeerküste und eine der zehn größten des Landes, hat nach einem Drohnenangriff gestern die Ölraffination und die Produktion von Erdölprodukten eingestellt. Die Moscow Times schrieb darüber am Freitag, den 26. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Raffinerie nach einem durch einen ukrainischen Drohnenangriff verursachten Brand lahmgelegt wurde.

Infolge des Angriffs brannte eine Vakuumeinheit in der Anlage ab. Quellen zufolge wird die Anlage nicht in der Lage sein, die Produktion schnell wieder aufzunehmen. Die Reparaturen könnten bis Ende Februar oder Anfang März andauern.

Die Tuapse-Raffinerie wurde 1929 erbaut und ist die älteste in Betrieb befindliche Raffinerie in Russland. Sie verarbeitet jährlich 9 Millionen Tonnen an Rohstoffen.

