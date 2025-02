Der Rat der Büchsenmacher hat seine Arbeit in der Ukraine aufgenommen: was er tun wird und wer ihn leiten wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Rat der Waffenschmiede hat seine Arbeit aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die die private Rüstungsindustrie für eine effektive Interaktion mit Regierungsbehörden, dem Militär und internationalen Partnern konsolidiert, berichtet der Pressedienst des Rates. Der Rat setzt sich zusammen aus: Liga der Verteidigungsunternehmen der Ukraine, Ukrainische Roboterkräfte, Verband der Hersteller elektronischer Kriegsführung / EW, Techosystem Defense, Defence Alliance of Ukraine, Verband der Hersteller unbemannter Systeme und verwandter Technologien „ARMADA“, Investmentfonds D3 Venture Capital. Der Vorsitzende des Rates der Rüstungsunternehmen ist Olexander Kamyschin, Berater des Präsidenten der Ukraine in strategischen Fragen, ehemaliger Minister für strategische Industrien.

Der geschäftsführende Direktor ist Ihor Fedirko, ehemaliger stellvertretender Direktor des Ukroboronservice für humanitäre Minenräumung und Leiter des Staatlichen Zentrums für humanitäre Minenräumung. „Die Vereinigung von Herstellern in einer einzigen Interessenvertretung ist eine bewährte Praxis, die auf der ganzen Welt angewandt wird“, heißt es in der Erklärung. Lesen Sie mehr: Die ukrainischen Waffenhersteller haben das Potenzial, ihre Produktion erheblich zu steigern. Zur Erinnerung: Die ukrainische Verteidigungsindustrie und das französische Unternehmen Thales International SAS, das sich auf die Entwicklung von Informationssystemen für die Luft- und Raumfahrt und den militärischen Sektor spezialisiert hat, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures.