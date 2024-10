Die Ukraine und Kroatien haben ein Abkommen über langfristige Unterstützung und Zusammenarbeit unterzeichnet - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj und der Ministerpräsident der Republik Kroatien Andrej Plenković führten Gespräche in Dubrovnik. Ein Abkommen über langfristige Unterstützung und Zusammenarbeit wurde unterzeichnet

Die Ukraine und Kroatien haben am Mittwoch, den 9. Oktober, während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kroatien ein Abkommen über langfristige Unterstützung und Zusammenarbeit unterzeichnet.

Selenskyj gab dies in den sozialen Medien bekannt.

Der Präsident traf sich mit dem kroatischen Ministerpräsident Andrej Plenković. Sie sprachen über Verteidigungshilfe und Zusammenarbeit, humanitäre Minenräumung, die Rehabilitation ukrainischer Kinder und verwundeter Soldaten, den Wiederaufbau der Ukraine und die europäische Integration.

„Heute haben wir auch ein Abkommen über die langfristige Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern unterzeichnet. Gemeinsam werden wir die Zusammenarbeit zwischen unseren Präsidialämtern ausbauen. Kroatien wird weiterhin Ausrüstung zur Verfügung stellen und sein Wissen über die humanitäre Minenräumung weitergeben“, sagte Selenskyj. Seit dem Beginn der russischen Invasion hat Kroatien der Ukraine bereits 11 militärische Hilfspakete zur Verfügung gestellt, so der Pressedienst des Präsidenten.

Am Mittwoch, den 9. Oktober, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kroatien ein, um sich mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic und Vertretern anderer Länder der Region zu treffen und am dritten Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teilzunehmen.