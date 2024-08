Regierung entlässt Gorbatschow vom Posten des Bildungsombudsmannes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf ihrer Sitzung am 16. August hat die Regierung Serhij Horbachov vom Posten des Bildungsombudsmannes entlassen, so der Vertreter der Regierung im Parlament, Melnychuk

Dies gab der Vertreter der Regierung im Parlament, Taras Melnychuk, bekannt.

Wie Gorbatschow am Vortag erklärte, erfolgte seine Entlassung aus dem Amt des Bildungsombudsmannes nicht aufgrund von Klagen gegen ihn: seine 5-jährige Amtszeit (2019-2024) lief am 14. August ab. Und der Ombudsmann für Bildung wird für eine 5-jährige Amtszeit ernannt, ohne das Recht auf Wiederernennung.

„Alles wird erwartet und ist legal“, kommentierte der Beamte.

Zuvor hatte das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft einen Wettbewerb für die Position eines Bildungsombudsmannes ausgeschrieben, der die Rechte im Bildungssektor schützen soll.

Das Ministerium teilte mit, dass es eine spezielle Kommission zur Auswahl der Kandidaten eingesetzt hat, die vom stellvertretenden Bildungsminister Mykhailo Vynnytskyj geleitet wird.

Der Ombudsmann für Bildung kann sein:

ein ukrainischer Staatsbürger; * mit einem Universitätsabschluss; * mit 5 Jahren Erfahrung im Bereich Bildung/Wissenschaft; * mit Wohnsitz in der Ukraine in den letzten 5 Jahren; * fließend in der Landessprache. Die Registrierung für den Wettbewerb dauerte bis zum 28. Juli.