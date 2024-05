Die Regierung hat fast 170 Millionen für eine kaputte Ammoniak-Pipeline bereitgestellt: Wie die Entscheidung begründet wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat 168 Millionen Hrywnja für den Staatlichen Eigentumsfonds bereitgestellt, um die Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa in gutem Zustand zu erhalten. Berichten zufolge ist die Anlage derzeit außer Betrieb.

Dies geht aus einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums hervor.

Das Geld wurde aus dem Reservefonds des Staatshaushalts bereitgestellt. Die Mittel werden für die routinemäßige Wartung ausgegeben, um „von Menschen verursachte Notfälle“ zu vermeiden.

„Die zugewiesenen Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, die Ammoniak-Pipeline in gutem Zustand zu halten, was wichtig ist, um die Sicherheit der in der Nähe lebenden Menschen zu gewährleisten. Darüber hinaus wird ein Teil der Mittel für die Zahlung der Gehälter der Mitarbeiter des staatlichen Unternehmens verwendet, das aufgrund objektiver Umstände derzeit nicht in seinem Kerngeschäft tätig ist. Die Entscheidung wird es uns auch ermöglichen, qualifizierte Fachkräfte, die in dem Unternehmen arbeiten, zu halten“, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Ihor Fomenko.

Als Referenz.

Die Togliatti-Odessa Ammoniak-Pipeline ist seit dem 24. Februar 2022 außer Betrieb, als das russische Unternehmen Togliattiazot den Transit von Ammoniak durch diese Leitung einstellte.