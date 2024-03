Die Regierung hat den Ukrainern erlaubt, sich in Apotheken impfen zu lassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer können sich jetzt in Apotheken gegen die eine oder andere Krankheit impfen lassen. Dies geht aus einem Regierungsdekret vom Donnerstag, den 29. Februar hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ministerkabinett der Ukraine die Durchführung von präventiven Impfungen von Ukrainern in Apotheken erlaubt, aber nur diejenigen von ihnen geimpft werden, die eine Lizenz dafür erhalten.

„Die Apotheken werden in der Lage sein, vorbeugende Impfungen durchzuführen, wenn sie eine Lizenz für diese medizinische Praxis haben“, heißt es in dem Dokument.

Apotheker müssen außerdem eine spezielle Ausbildung zum Thema Impfen absolvieren. Insbesondere müssen die Apothekenmitarbeiter Fähigkeiten in der präklinischen Versorgung von Notfällen erwerben.

Der entsprechende Regierungsbeschluss über die Änderungen der Lizenzbedingungen für die Ausübung der Geschäftstätigkeit in der medizinischen Praxis, der am 27. Februar verabschiedet wurde, tritt drei Monate nach dem Datum der Veröffentlichung in Kraft.

Die Ukraine hat vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 350 Tausend Dosen Impfstoff gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus für Impfungen im Jahr 2024 erhalten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine 203.000 Dosen Impfstoff gegen den COVID-19 Omicron-Stamm erhalten hat.