In der Region Charkiw ist ein Richter der Streitkräfte durch einen russischen Drohnenangriff ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine feindliche FPV-Drohne traf ein ziviles Auto in dem Dorf Kazachya Lopan in Dergachivska TG. der 61-jährige Fahrer, ein Richter des Obersten Gerichtshofs, starb auf der Stelle.

In der Region Charkiw wurde bei einem Angriff durch eine feindliche Drohne ein Richter des Obersten Gerichtshofs der Ukraine getötet. Darüber berichtete am Samstag, den 28. September, das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

„Den Ermittlungen zufolge traf am 28. September eine feindliche FPV-Drohne ein ziviles Auto in dem Dorf Kazachya Lopan Dergachivska TG. der 61-jährige Fahrer, ein Richter des Obersten Gerichtshofs, starb auf der Stelle. Er war dabei, humanitäre Hilfe für die Anwohner zu liefern“, heißt es in dem Bericht.

Der Name des Verstorbenen ist noch nicht bekannt.

Es wird auch berichtet, dass drei verletzte Frauen bekannt sind, die sich nach vorläufigen Angaben ebenfalls im Auto befanden. Die Verwundeten werden im Krankenhaus behandelt.

Wir erinnern daran, dass russische Angreifer am 27. September einen Raketenangriff auf das Verwaltungsgebäude der Polizei in Krywyj Rih verübt haben. Zuvor wurde über vier Tote und sechs Verletzte berichtet. Die Rettungsaktion wurde heute, am 28. September, abgeschlossen.