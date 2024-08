Die Region Charkiw wurde einem Luftangriff ausgesetzt, es gab Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Luftangriff zerstörte private Wohnhäuser und löste auch einen Brand in einem Gebäude auf einer Fläche von 80 Quadratmetern aus.

Im Dorf Boguslavka, Bezirk Isjum, Region Charkiw, wurden bei einem Luftangriff der russischen Streitkräfte am Freitagabend zwei Menschen getötet, eine Frau wurde verletzt. Dies meldete der staatliche Notdienst am 23. August.

„Unter den Trümmern des zerstörten Hauses bargen Rettungskräfte die Leichen von zwei Toten: einen 1963 geborenen Mann und eine 1965 geborene Frau. Auch eine 78-jährige Frau wurde verletzt“, heißt es in der Meldung.

Neben der Zerstörung von Privatwohnungen verursachte der Luftangriff einen Brand in dem Gebäude auf einer Fläche von 80 Quadratmetern.

Um die Folgen des feindlichen Luftangriffs zu beseitigen, waren 5 Einheiten der Ausrüstung und 15 Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes im Einsatz.

Der Leiter der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, teilte seinerseits mit, dass infolge der russischen Luftangriffe auf Kazachya Lopan am 21. August eine 1981 geborene Frau ums Leben kam. Rettungskräfte haben die Leiche unter den Trümmern geborgen. Möglicherweise befindet sich noch eine weitere Person unter den Trümmern. Die Rettungsaktion geht weiter.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 22. August UABs auf Sumschtschina abgeworfen haben. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 74 und 67 Jahren getötet, die Frau eines der Opfer wurde verletzt.

Ebenfalls am Donnerstag griffen die Russen das Dorf Tomarino in der Region Cherson an. Eine 87-jährige Frau geriet unter feindlichen Beschuss und starb.