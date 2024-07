In der Region Charkiw wurden die Leichen von zwei Menschen gefunden, die durch Sprengstoff getötet wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Leiche des einen Mannes mit Spuren eines Explosionstraumas wurde in der Garage des Dorfes Kucherivka gefunden, die Leiche des anderen wurde in einem PKW in der Nähe des Dorfes Malaya Kamyshevakha gefunden.

In den Bezirken Kupjansk und Isjum der Region Charkiw wurden die Leichen von zwei Männern gefunden, die durch Sprengstoff getötet wurden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, sowie die Polizei der Region Charkiw mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Leiche eines 61-jährigen Mannes mit Spuren eines explosiven Traumas in der Garage des Dorfes Kucherovka Petropavlivka Gebietskörperschaft gefunden wurde.

Die Leiche eines weiteren 61-jährigen Mannes wurde in einem Auto in der Nähe des Dorfes Malaya Kamyshevakha in der Landgemeinde Oskol gefunden.

Nach Angaben der Polizei wurde vorläufig festgestellt, dass der Mann über einen nicht identifizierten Sprengsatz gefahren ist.

Wir werden daran erinnern, dass am 12. Juli im Dorf Staritsa im Gebiet Charkiw während einer unabhängigen Evakuierung im Waldgürtel auf dem russischen Streckmittel neun Zivilisten in die Luft flogen. Drei starben an Ort und Stelle, sechs wurden verletzt.