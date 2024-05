In der Region Cherson haben Russen Sprengstoff von einer Drohne abgeworfen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat von einer Drohne aus Zivilisten in Nowodmitrowka angegriffen. Dies wurde am 29. Mai in der Militärverwaltung der Region Cherson gemeldet.

Es wird festgestellt, dass durch den Abwurf von Sprengstoff aus der Drohne zwei Männer, 28 und 50 Jahre alt, verletzt wurden. Sie erlitten Prellungen, Sprengstoff- und Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Splitterwunden an den Extremitäten.

Die Ärzte behandelten die Opfer an Ort und Stelle, eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnten sie ab.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am 26. Mai neun Siedlungen im Gebiet Cherson beschossen haben, wobei drei Menschen verwundet wurden.