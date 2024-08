In der Region Cherson wurde eine Rentnerin durch einen Drohnenangriff verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Dorf Chervony Mayak in der Region Cherson hat eine russische Drohne eine Rentnerin angegriffen, die Frau wurde dabei verletzt. Darüber berichtete am Abend des Mittwochs, 14. August, der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung von Hareson.

„Eine 69-jährige Frau wurde bei einem Angriff durch eine russische Drohne im Dorf Chervony Mayak verletzt. Das Opfer erlitt eine Sprengstoffverletzung und eine Trümmerwunde an ihrem Bein. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus eingeliefert“, heißt es in der Nachricht.