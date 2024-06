In der Region Kiew haben Betrüger nicht existierende Generatoren für fast eine Million Hrywnja verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verdächtigen veruntreuten fast eine Million Hrywnja. Der Organisator verteilte den Erlös aus den kriminellen Aktivitäten unter allen Mitgliedern der Gruppe.

In der Region Kiew ist eine kriminelle Gruppe aufgeflogen, die 20 Bürger getäuscht hat, indem sie fast eine Million Hrywnja an nicht existierende Generatoren während der Stromausfälle von 2022 – 2023 verkauft hat. Darüber berichtet am 12. Juni der Pressedienst der Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft.

Über die Tatsache des Betrugs wurde unter dem Verdacht von vier Teilnehmern der organisierten Gruppe berichtet.

Den Ermittlungen zufolge haben die Verdächtigen Ende 2022 Websites erstellt, auf denen sie gefälschte Anzeigen für den Verkauf von Generatoren geschaltet haben. In dieser Zeit waren sie aufgrund von Stromausfällen sehr gefragt.

In der Kommunikation mit potenziellen Käufern aus verschiedenen Teilen der Ukraine überredeten sie diese, den vollen Betrag auf kontrollierte Bankkonten zu überweisen. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, meldeten sie sich nie wieder. Auf diese Weise haben die Verdächtigen fast eine Million Hrywnja veruntreut. Der Organisator verteilte die Erlöse aus den kriminellen Aktivitäten unter allen Mitgliedern der Gruppe.

Die Ermittlungen prüfen die Beteiligung der Verdächtigen an betrügerischen Handlungen gegen 20 Personen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Organisatoren und 18 Teilnehmer des betrügerischen Call-Centers, die EU-Bürger um Millionen Hrywnja betrogen haben, in den Vorkarpaten festgenommen wurden.