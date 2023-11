In der Region Kiew hat ein Mann gedroht, eine Granate in seinem Haus zu zünden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Kiew hat ein 51-jähriger Mann gedroht, eine Granate in seinem Haus in die Luft zu jagen. Er konnte jedoch dazu überredet werden, die Munition freiwillig an Spezialisten zu übergeben. Darüber berichtet die Nationale Polizei.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wachen einen Bericht erhalten haben, dass ein Anwohner während einer Konfliktsituation damit droht, sich in die Luft zu sprengen. In dem Haus befanden sich seine Frau und sein 30-jähriger Sohn.

Die Ordnungshüter der Polizeiabteilung Wyschhorod der Region Kiew kamen am Tatort an und begannen Verhandlungen mit dem Ehemann. Sie überredeten ihn, die Munition auszuhändigen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Granate um eine Übungsgranate handelt.

Auch bei der Inspektion des Tatorts im Haus wurden Schusswaffen gefunden. Die Polizeibeamten arbeiten weiter am Tatort.

Wir werden daran erinnern, dass im Bezirk Dneprovsky von Kiew eine Granate explodiert ist. Infolge der Explosion wurden ein Soldat und eine Frau, die sich in dem Zimmer aufhielt, getötet. Eine weitere Person wurde verletzt.