In der Region Kiew wurde ein Luftalarm ausgerufen, der Feind greift mit Drohnen an

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Kiew wurde ein Luftalarm ausgerufen. Zuvor, am Donnerstag, den 18. April, meldete der Telegram-Kanal Kiev INFO | News Ukraine einen „Shahed“ in Richtung Perejaslaw, und der Telegram-Kanal Monitor informierte über eine Drohne, die in Richtung des Bezirks Boryspil in der Region Kiew fliegt.

„Yagotin / Berezan und alle Siedlungen, die in der Nähe sind, gehen in Deckung! Es könnte laut sein!“, warnte Kyjw INFO | Ukraine News um 0.10 Uhr.

Neben der Region Kiew wird auch in den Regionen Tschernihiw, Poltawa, Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Cherson Alarm geschlagen.

Die ukrainische Luftwaffe warnt vor der ballistischen Bedrohung und bittet darum, den Alarm nicht zu ignorieren und in Schutzräumen zu bleiben.