In der Region Kirowohrad wurde die heimliche Herstellung von "Marken"-Kleidung aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit haben eine groß angelegte Produktion von gefälschter Kleidung in der Region Kirowohrad aufgedeckt. Dies berichtet der Pressedienst des Amtes.

Es wird berichtet, dass das Unternehmen unter dem Markennamen von mehr als 20 bekannten Marken von Luxuskleidung und Accessoires tätig war.

Bei den Ermittlungen wurde eine Gruppe von Personen ermittelt, die den gesamten Zyklus der Fälschungsproduktion organisierte. Jedem Mitglied der kriminellen Gruppe wurde eine Rolle im Prozess der Herstellung, der Lagerung und des Verkaufs der gefälschten Waren zugewiesen. Die Waren wurden in Einzel- und Großhandelsmengen über Websites, Telegrame und auf Märkten in der gesamten Ukraine verkauft, heißt es in der Erklärung.

Bei der Durchsuchung wurden etwa 160 Stück professionelle Ausrüstung zum Nähen, Branding und Bügeln von Kleidung sowie gefälschte Hemden, Jacken, Hosen, Shorts, Mützen und Rucksäcke mit den Namen bekannter Marken und Labels sichergestellt.

Der Wert der beschlagnahmten Produkte, Rohstoffe und Ausrüstungen wird auf 100 Millionen Hrywnja geschätzt. Nach Angaben des BEB-Pressedienstes waren 15 Lkw-Anhänger erforderlich, um 200 Tonnen beschlagnahmter Produkte und Ausrüstungen abzutransportieren.

Der gesamte Kreis der an den illegalen Aktivitäten beteiligten Personen wird derzeit ermittelt.