Die russischen Invasoren beabsichtigen, in naher Zukunft 750 Minderjährige aus dem besetzten Teil der Region Luhansk abzuschieben. Dies gab der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Artem Lyssohor, am Dienstag, den 20. Juni, in seinem Telegram-Kanal bekannt.

Er wies darauf hin, dass die Russen in diesem Monat bereits 150 Kinder aus der Region verschleppt haben. Sie wurden aus dem Bezirk Starobelskij entführt.

„Sie wurden angeblich nach Russland gebracht, um sich dort zu erholen. Der Verwaltung liegen jedoch keine Informationen über ihre Rückkehr vor“, sagte Lyssohor.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung wies darauf hin, dass die Angreifer die Kinder für krank erklären, um einen Vorwand für ihre Entführung zu haben.

„Siebzig Prozent der Schulkinder in den besetzten Gebieten der Region Luhansk wurden von Ärzten aus der Russischen Föderation für „krank“ erklärt, um sie zur Behandlung nach Russland zu schicken. Wenn sie sich weigern, werden sie von den Invasoren eingeschüchtert, damit sie nicht studieren können“, schrieb Lyssohor.

