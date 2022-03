In der Region Luhansk wurden bei halbtägigem Beschuss fünf Menschen getötet und acht verwundet - Leiter der OVA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Luhansk wurden am 24. März während eines halbtägigen Beschusses fünf Menschen getötet. Acht Personen wurden verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Sergej Gaidai, auf Facebook.

„Die Raschisten hören nicht auf, Zivilisten zu töten. In der Region Luhansk gab es innerhalb eines halben Tages fünf Tote und acht Verletzte“, schrieb er.

Als Folge des Luftangriffs in Lyssytschansk brach in Garagen ein Feuer aus, es gab Verletzte.

In Rubizhne geriet das Dach eines mehrstöckigen Gebäudes durch den Beschuss in Brand, und in einem anderen Gebiet zerstörten die Bewohner ein Wohngebäude. Dort gibt es Verwundete.

In Nowotoschkowka geriet ein Wohnhaus in Brand. In Sjewjerodonezk trafen die Angreifer ein Kino mit einer Granate, zwei Wohnhäuser wurden beschädigt, Garagen brannten, und eine Gasleitung wurde zerstört.

Außerdem griffen russische Truppen eine Schule an, in deren Keller sich Menschen aufhielten. Es gab keine Verletzten.

In einem Bereich fingen zwei Fahrzeuge Feuer. Ein Toter und ein Verwundeter. Zwei Tote wurden in der Nähe eines Wohnhauses gefunden.

In diesem Zusammenhang forderte der Leiter der OVA Luhansk die Bewohner auf, in Deckung zu gehen…