In der Region Mykolajiw gerieten die Kämpfer des staatlichen Rettungsdienstes unter Beschuss

Ein Feuerwehrauto wurde beschädigt, aber keiner der Rettungskräfte wurde verletzt. Nachdem sie die Gefahr abgewartet hatten, löschten die Einsatzkräfte das Feuer auf einer Fläche von 1,5 Hektar.

In der Region Mykolajiw trafen russische Truppen wiederholt auf den durch Beschuss verursachten Brandherd, Rettungskräfte waren dort bereits im Einsatz. Darüber berichtete am Montag, den 8. Juli, der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

„Es geschah gestern Abend in dem Dorf Dmitrowka. Die Rettungskräfte löschten das Feuer, das durch den Beschuss der Angreifer entstanden war, doch in diesem Moment wurden sie vom Feind erneut beschossen. Ein Feuerwehrauto wurde beschädigt, den Feuerwehrleuten gelang es, sich zu verstecken. Glücklicherweise wurde niemand von ihnen verletzt. Nachdem sie die Gefahr abgewartet hatten, löschten die Einsatzkräfte das Feuer auf einer Fläche von 1,5 Hektar“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass im Frühjahr in Mykolajiw während des Löschens des Feuers fünf Rettungskräfte verletzt wurden. Es gab eine Explosion eines unbekannten Sprengsatzes, durch die die Autos in Brand gerieten. Während der Löscharbeiten kam es zu einer zweiten Detonation.

Der Staatliche Katastrophenschutz der Ukraine hat die Einsatzprotokolle für die Arbeit der Rettungskräfte und den Einsatz von Technik und Spezialausrüstung geändert.