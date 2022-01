In der Region Odessa "Granaten" an Laternenpfählen gefunden - warum aufgehängt (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Granaten wurden an Laternenpfählen in der Region Odessa gesichtet. Einer von ihnen wurde von einem Passanten in Belgorod-Dnistrovskiy auf Video festgehalten.

Dies berichtet der Telegrammkanal Perepichka News.

„Ich bin in der Beresowaja-Straße… Auf der linken Seite ist das Dach der Tankstelle zu sehen. Und hier auf den Grundstücken wurde eine Granate gefunden – ich weiß nicht, ob es sich um eine Attrappe oder eine scharfe Granate handelt, aber es sieht ernst aus“, kommentierte der Mann.

Die Granate hängt an einer Stange.

„Hier – eine… und weiter auf der Stange ist eine zweite. Weiter ging es nicht“, berichtete die Passantin.

Der Mann sagte, er wolle sich bei den Strafverfolgungsbehörden melden.

Was hat die Polizei gesagt? beamte der Polizei

begaben sich an den Tatort und stellten fest: Die Lockvögel waren vom Hauseigentümer aufgestellt worden.

Um das Anwesen vor Dieben zu schützen, hatte der Mann nach eigenen Angaben zwei Überwachungskameras in der Nähe auf Masten installiert und zur Verhinderung von Diebstählen Granatenatattrappen daran befestigt, die er auf dem Markt gekauft hatte.

„Eine Inspektion ist im Gange. Es ist möglich, dass es keine Verantwortung für die Person, die Moulagen von Granaten,“ – sagte uns die Sprecherin der Polizei der Region Odessa Lyubov Gordievskaya

Was ist zu tun, wenn Sie Sprengstoff gefunden haben?

sich in eine sichere Entfernung begeben (230-250 Meter);

Ruhe bewahren;

den Fund den Rettungskräften und den Polizeibeamten unter den Telefonnummern 101 und 102 melden;

alle Arbeiten in dem Bereich, in dem der gefährliche Gegenstand gefunden wurde, einstellen;

keine Funkgeräte oder Mobiltelefone benutzen (sie können eine Explosion auslösen);

auf das Eintreffen von Fachleuten warten, um den Fundort anzugeben und den Zeitpunkt der Entdeckung zu melden.

Was ist verboten: