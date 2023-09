In der Region Odessa wurden Stromleitungen durch einen Drohnenangriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem nächtlichen Angriff durch russische Kamikaze-Drohnen wurden in der Region Odessa Stromleitungen beschädigt. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 6. September mit.

„Ein Teil der Verbraucher in der Stadt Kiliya – ohne Licht. Reparaturteams inspizieren die beschädigten Netze“, heißt es in der Meldung.

In der Region Mykolajiw wurden aus technischen Gründen zwei Freileitungen (OPL) von 150 kV gleichzeitig abgeschaltet, was zur Entladung von zwei Windkraftwerken (WPP) mit einer Gesamtlast von 80 MW führte. Aber weniger als eine Stunde später war die Last wiederhergestellt.

In der Region Donezk wurden aufgrund von feindlichem Beschuss eine 35-kV-Freileitung und ein 35-kV-Umspannwerk abgeschaltet, was dazu führte, dass 4.000 Abonnenten in 9 Siedlungen ohne Strom waren. Teilweise wurde den Abonnenten Licht gegeben. Die Reparaturarbeiten werden mit Genehmigung des Militärs fortgesetzt.

Ein Teil der Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw bleibt ebenfalls ohne Strom.

Ukrenergo teilt seinerseits mit, dass heute Strom aus der Slowakei und Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 3221 MWh und mit einer maximalen Leistung von bis zu 618 MW in einigen Stunden importiert wird.

Der Export erfolgt nur in die Slowakei von 12:00 bis 14:00 Uhr mit einer Gesamtmenge von 360 MWh.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht die Ukraine mit Luft- und Landraketen sowie mit Angriffsdrohnen angegriffen haben. Die Luftverteidigungskräfte schossen acht Raketen und 15 Drohnen ab.