In der Region Poltawa hat ein Mitarbeiter der VVK Bestechungsgelder für die Ausstellung von fiktiven Behinderungen angenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Informationen über die Beteiligung anderer Beamter, darunter Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und der SP, an dem System werden derzeit überprüft.

Ein Mitglied der militärmedizinischen Kommission eines der territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Krementschuk, das Männern anbot, sich gegen ein Bestechungsgeld der Mobilisierung zu entziehen, indem er ihnen eine gefälschte Behindertengruppe ausstellte, wird verdächtigt, in das System verwickelt zu sein. Dies teilte das State Bureau of Investigation am 13. September mit.

Es wird festgestellt, dass der Angeklagte seine Dienste auf 12 Tausend Dollar schätzte. Einem der Reserveoffiziere versprach er, eine zweite Behindertengruppe für Auslandsreisen auszustellen. Der Grund dafür sollten Störungen des Nervensystems sein, obwohl der Mann gesund war. Der Beamte garantierte auch, dass er in der Lage sein würde, die Angelegenheit mit dem örtlichen territorialen Zentrum für Manning und soziale Unterstützung zu klären, falls der Mann zum Einberufungsamt vorgeladen würde.

Nachdem er 12.000 Dollar erhalten hatte, wurde das Mitglied des VVK inhaftiert. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.

Das Gericht entschied sich für eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Haft mit der Möglichkeit einer Kaution von einer halben Million Hrywnja.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Strafverfolgungsbehörden den Leiter der Militärmedizinischen Kommission in Kropywnyzkyj enttarnt haben, der in Absprache mit einem Angestellten einer der regionalen Ambulanzen den Verkauf „weißer“ Militärscheine organisierte.