In der Region Sumy wurde ein Geschwisterstreit zu einer Messerstecherei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy hat ein 21-jähriges Mädchen ihrem 38-jährigen Bruder einen schweren Stich in den Unterleib versetzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte der Pressedienst der Nationalen Polizei am Donnerstag, 9. Dezember, mit.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in dem Dorf Sagarovka in der Gebietskörperschaft Burinsky.

„Nach dem Genuss alkoholischer Getränke kam es zu einem Streit zwischen dem Opfer und seiner 21-jährigen Schwester, in dessen Verlauf das Mädchen ein Messer ergriff und ihrem Bruder in den Bauch stach“, heißt es in dem Bericht.

Wie bereits erwähnt, geschah dies alles vor den Augen der Mutter. Der Grund für den Streit wurde nicht bekannt gegeben.

Sanitäter wurden zum Tatort gerufen, die ihrerseits die Polizei informierten.

Es wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung eingeleitet. Dem Mädchen drohen zwischen fünf und acht Jahren Gefängnis. Die Frage ihrer Untersuchungshaft wird derzeit geprüft.