In der Region Winnyzja wurde das Auto von Verdächtigen im Mordfall an einem Polizisten gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Winnyzja wurde ein Auto von Verdächtigen des Angriffs auf einen Streifenpolizisten gefunden. Dies berichtete der Leiter der spezialisierten Staatsanwaltschaft von Winnyzja im Bereich der Verteidigung Olexij Rychlyuk in der Sendung des TV-Marathon am Samstag, den 20. April.

„Auf dem Territorium der Region Winnyzja wurde ein Fahrzeug gefunden, in dem die Verdächtigen unterwegs waren. Dort wurde auch Munition gefunden, die zum militärischen Besitz gehört“, sagte er.

Laut Rychlyuk werden jetzt auf dem Gebiet von Winnyzja und den angrenzenden Gebieten eine Reihe von Ermittlungs- und Suchaktionen durchgeführt, um den Aufenthaltsort der Verdächtigen zu ermitteln.

„Bei den Personen handelt es sich um Angehörige der Streitkräfte der Ukraine“, fügte er hinzu.