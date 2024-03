In der Region Wolhynien kam es zu einem Konflikt zwischen Anhängern der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 12. März kam es zu einem Konflikt zwischen Anhängern der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats und der Orthodoxen Kirche der Ukraine in der Geburtskirche der Heiligen Jungfrau Maria in der Stadt Kamen-Kashirskyj in der Region Wolhynien, die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Darüber berichtet Public.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Menschen versuchen, in den Tempel zu gelangen, aber sie werden von den Anhängern der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche der Ukraine nicht zugelassen. Es ist zu einem Gedränge gekommen.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der örtlichen Polizeibehörde, Olexander Olshevskyi, haben sich etwa 300 Menschen in der Nähe des Tempels versammelt.

Nach Angaben des Rektors der Kirche der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria hat die örtliche Religionsgemeinschaft vor sechs Monaten beschlossen, offiziell zur orthodoxen Kirche der Ukraine überzutreten. Aber die Anhänger der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats haben die Kirche die ganze Zeit über nicht verlassen und lassen niemanden auf ihr Gebiet.

Vertreter der religiösen Gemeinschaft der orthodoxen Kirche der Ukraine haben sich an die Bezirksverwaltung gewandt. Sie beschweren sich über die Untätigkeit der lokalen Behörden in dieser Situation.

Die Anwohner wandten sich an den Bürgermeister von Kamnya-Kashirskyi Wiktor Pasu mit der Bitte, den Zugang der religiösen Gemeinschaft der Orthodoxen Kirche der Ukraine zum Grundstück der Kirche der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria zu gewährleisten. Od

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Sumy der Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Abgeordneten verdächtigt wurde, zum interkonfessionellen Hass in der Ukraine aufgestachelt zu haben.