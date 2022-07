Resnikow schlug vor, Verteidigungsunternehmen unterirdisch anzusiedeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einige der Einrichtungen des verteidigungsindustriellen Komplexes der Ukraine sollten unterirdisch angesiedelt werden, zum Beispiel in Salzbergwerken. Dies wird dazu beitragen, sie vor Raketenangriffen der Russischen Föderation zu schützen. Verteidigungsminister Oleksii Resnikow sagte dies während der Online-Konferenz Build Together von Forbes Ukraine am Freitag, den 8. Juli.

„Wir sollten uns unsere Bergwerke, unsere Salzminen ansehen, wo wir ein Schutzsystem für Unternehmen schaffen können, das einen natürlichen Schutz bietet – durch den Boden, eine Basaltschicht oder etwas Ähnliches“, sagte der Beamte.

Der Verteidigungsminister zitierte Israel, das unter ständiger Bedrohung durch Raketenangriffe lebt, aber viele Produktionsanlagen besitzt. Er fügte hinzu, dass die Ukraine parallel dazu Luftverteidigungs-/Schutzsysteme entwickeln oder von Partnern kaufen sollte.

Ihm zufolge „haben wir bereits heute einen Schutz für unseren Himmel“. Er wies insbesondere darauf hin, dass russische Flugzeuge Angst haben, die Ukraine zu überfliegen. Der Beamte fügte jedoch hinzu, dass die Angreifer weiterhin Raketenangriffe auf die Ukraine vom Territorium der Russischen Föderation und Weißrusslands aus starten.

Resnikow ist der Ansicht, dass die Ukraine mit einem Boom beim Bau von Luftschutzbunkern rechnen muss.

„Es wird nicht mehr so sein wie früher, das muss man verstehen“, fasste er zusammen.