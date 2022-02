Resnikow wandte sich an die Ehefrauen und Mütter der russischen Soldaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 40 Stunden sind seit dem Beginn der militärischen Invasion in der Ukraine vergangen. In dieser Zeit hat die Ukraine den Besatzern gezeigt, dass sie über die stärkste Armee Europas und ein furchtloses Volk verfügt. Sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow.

Er wandte sich auch an die Ehefrauen und Mütter der russischen Soldaten und Offiziere.

„In wenigen Tagen der Intervention in der Ukraine werden so viele russische Soldaten ausgelöscht wie in den beiden Tschetschenienkriegen. Tausende. Tausende. Russlands Herrscher ist ein Mörder geworden. Ein Mörder nicht nur von Ukrainern, sondern auch von Russen. Wir wissen, dass sie in ganz Russland dringend junge Männer rekrutieren. Dass sie sich darauf vorbereiten, Wehrpflichtige ohne Mindestkampffähigkeiten zu versetzen. Dass den Vertragssoldaten nicht gesagt wird, wohin sie wirklich gehen. Und was sie erwartet“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister.

Er riet russischen Frauen, ihre Liebsten zu verstecken und sie nicht in den sicheren Tod zu schicken, denn „sie werden von jedem Fenster in jeder ukrainischen Stadt aus getötet werden.

Resnikow fordert die russischen Bürger auf, auf die Straße zu gehen und ein Ende des Krieges und den Rückzug der russischen Armee aus der Ukraine zu fordern.

„Wenn alle Informationen über die Kriegsverbrechen des Kremls ans Licht kommen, werden Ihre Angehörigen sehr dankbar sein“, resümierte er.

Resnikow forderte die Ukrainer auf, sich in die Reihen der Thero-Verteidigung einzureihen

Der Verteidigungsminister hatte zuvor an die Ukrainer appelliert. Der Minister sagte, dass sich die gesamte Nation allmählich dem Widerstand anschließt. Tausende von Bürgern haben sich bereits den Territorialen Verteidigungskräften angeschlossen…