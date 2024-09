Rumänien hat den Beschuss der Ukraine durch Russland verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, dass zwei F-16-Flugzeuge der rumänischen Luftwaffe „zur Überwachung der Luftlage“ eingesetzt wurden.

Rumänien hat „eine weitere Verletzung“ seines Luftraums durch eine russische Drohne während des Beschusses der Ukraine in der Nacht vom 8. September scharf verurteilt. Dies teilte der Pressedienst des rumänischen Verteidigungsministeriums am Sonntag, den 8. September mit.

Das Ministerium bezeichnete den Angriff als „illegal“ und „schwerwiegend gegen die Normen des Völkerrechts verstoßend“. Rumänien beschuldigte die russische Armee auch, zivile Objekte und Hafeninfrastrukturen angegriffen zu haben.

Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, dass zwei F-16-Flugzeuge der rumänischen Luftwaffe „zur Überwachung der Luftlage“ aufgeboten wurden.

„Während dieser Ereignisse entdeckte und verfolgte das Radarüberwachungssystem die Flugbahn einer Drohne, die in den Luftraum des Landes eindrang und sein Territorium in Richtung Ukraine verließ“, heißt es in dem Bericht.

In der Nacht zum 8. September griff die russische Armee die Ukraine mit vier Ch-59-Lenkflugkörpern und 23 Shahed-Drohnen an.

Die ukrainischen Luftabwehrkräfte schossen 15 Drohnen und eine Rakete ab, teilte das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Zwei weitere russische Drohnen wurden „geortet“ und wahrscheinlich durch REB-Mittel abgeschossen.

Vier Menschen wurden bei dem nächtlichen Angriff in dem von Kiew kontrollierten Teil der Region Cherson verletzt. Bei einem Luftangriff auf die Stadt Sumy wurden zwei weitere Menschen getötet und vier weitere verletzt.