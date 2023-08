Rumänien plant die Verdoppelung seiner Kapazität für den Getreidetransit aus der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der rumänische Minister für Verkehr und Infrastruktur, Sorin Grindeanu, hat erklärt, dass Rumänien seine Transitkapazität für Getreide aus der Ukraine in der nächsten Zeit von zwei auf vier Millionen Tonnen pro Monat verdoppeln wird. Dies berichtet der Romania-Insider.

Ihm zufolge sind zu diesem Zweck See- und Eisenbahnverbindungen vorgesehen.

Wie Grindeanu anmerkte, ist der Suli-Kanal die einzige Alternative zum Seetransport.

Der Minister versprach, die Nutzung des Suli-Kanals, an dem die ukrainischen Donauhäfen liegen, im Rahmen eines von der EU mit 18 Millionen Euro finanzierten Projekts zu „optimieren“.

Mittelfristig sind Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro in den Eisenbahnanschluss des Hafens von Constanta und weitere Investitionen in Straßen- und Eisenbahninfrastrukturprojekte vorgesehen, die für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg von entscheidender Bedeutung sind.