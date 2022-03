Russen beschießen schlafende Soldaten mit Raketen - Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben einen Raketenangriff auf die Kaserne gestartet, in der ukrainische Soldaten schliefen. Dies erklärte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, am Samstag, den 19. März, in einer Videobotschaft.

„Gestern haben Orks unsere schlafenden Soldaten heimlich mit einer Rakete beschossen. Eine Rettungsaktion ist noch im Gange. Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich auf offizielle Angaben der ukrainischen Streitkräfte warte“, sagte er.

Kim sagte auch, dass die Säuberung der Dörfer von ihren Bewohnern in der Region weitergeht.

„Jetzt wird der Regen kommen, sie werden in Pfützen sitzen, dann werden sie bestimmt krank und sterben selbst. Wir vertreiben sie in aller Stille. Und sie schießen heimlich Raketen auf schlafende Soldaten ab“, fügte der Leiter der Region hinzu.

Am Vortag wurde berichtet, dass die Russen die Kaserne einer Fallschirmjägerbrigade der ukrainischen Streitkräfte in Mykolajiw beschossen haben. Nach Angaben westlicher Journalisten wurden mindestens 40 ukrainische Soldaten getötet.

Russland sagt Einsatz von Hyperschallraketen vom Typ Dinkzhal gegen die Ukraine