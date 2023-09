Russen beschossen die Sporthalle in Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Cherson am Samstag, den 30. September, beschossen. Feindliche Granaten haben die Sporthalle getroffen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin.

Ihm zufolge wurden durch den russischen Angriff die Räumlichkeiten der Ober- und Grundschule beschädigt. Fenster, Wände, Decken und Klassenzimmer der örtlichen Sporthalle wurden beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

Zur gleichen Zeit wurde bei einem Angriff einer russischen Drohne auf das Dorf Kazachye in der Region Cherson ein Mann verletzt. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Cherson mit.

„Die Angreifer haben Kazachye beschossen. Ein 48-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Sanitäter stellten ein Minenexplosions-Trauma und eine Wunde an der linken Hand fest“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht 40 „Shahedov“ auf die Ukraine abgefeuert haben. Es wurden 30 feindliche Angriffsdrohnen zerstört. Aufgrund des Treffers in der Infrastruktur der Gemeinde Kalinovska in der Region Winnyzja brach ein starkes Feuer aus.

Außerdem haben russische Truppen am Morgen des 30. September zwei Raketenangriffe auf das Gebiet der Matveevskiy OTG in der Nähe von Saporischschja abgefeuert, dabei gab es Verletzte.