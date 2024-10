Russen beschränken den Zugang zu Wasser in den vorübergehend besetzten Gebieten - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die humanitäre Krise in den vorübergehend besetzten Gebieten des Donbass wurde durch die Aktionen der Invasoren verursacht, insbesondere durch die Sprengung der Dämme des Wasserkraftwerks Kakhovska.

Seit dem 14. Oktober haben die Russen die Wasserversorgung der Verbraucher in den vorübergehend besetzten Gebieten von Donezk und Makijiwka eingestellt. Sie versprechen nur noch alle zwei Tage für ein paar Stunden Wasser. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Sonntag, den 13. Oktober.

Sie erklären die Russen mit den geplanten Arbeiten.

Wie das CNM jedoch erklärt, ist der Grund für den Wassermangel in den Wasserhähnen der Wohnungen in Wirklichkeit die kriminelle Tätigkeit der russischen Besatzungsverwaltung in der Arbeit der lokalen Wasserversorger.

„Und den Versprechungen zur Lösung der Krise stehen keine Taten gegenüber. Außerdem werden die Mittel, die der Kreml für den Wiederaufbau des von ihm zerstörten Donbass bereitstellt, auf der Ebene der lokalen Gauleiter und Kollaborateure deribandiert“, heißt es in dem Bericht weiter.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand erinnerte daran, dass die Situation nur durch die vollständige Räumung der ukrainischen Territorien gelöst werden kann. Und es rief dazu auf, Informationen über feindliche Stellungen, deren Personal, Bewegungen von Ausrüstung oder Kollaborateuren über einen anonymen Chatbot zu übermitteln.