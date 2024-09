Russen griffen ein Dorf in der Region Donezk an: Kinder unter den Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Sieben Anwohner, darunter zwei Kinder, wurden durch den feindlichen Beschuss von Shakhovoye verwundet.

In der Region Donezk sind sieben Menschen, darunter zwei Kinder, beim Beschuss von Shakhovoye verwundet worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Montag, den 23. September in Telegram mit.

„Sieben Menschen, darunter zwei Kinder, wurden durch den Beschuss von Shakhovoye verwundet. Zwei der Verwundeten wurden in das nächste Krankenhaus gebracht, der Rest wurde vor Ort medizinisch versorgt“, schrieb er.

Der Beschuss beschädigte 24 Privathäuser, drei Verwaltungsgebäude und eine soziale Einrichtung.